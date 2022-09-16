80 طالبًا يحصلون على درجة البكالوريوس الأولى من نوعها في إدارة عمليات الفنادق بمصر

الجمعة 16/سبتمبر/2022 - 12:24 ص

أعلنت ماريوت الدولية اليوم الخميس الاحتفال بتخريج أول دفعة لها في مصر, والتابعة لبرنامجها التدريبي الفريد في مجال الضيافة "تحسين" وهو البرنامج الذي تم تطويره بالشراكة مع جامعة حلوان وجمعية التطوير والتنمية، وقد أنشأت ماريوت البرنامج في مصر عام 2018 لدعم وتعزيز التعليم السياحي في البلاد، حيث شارك في دفعة التخرج الافتتاحية 80 طالبًا أكملوا درجة البكالوريوس الأولى من نوعها في إدارة عمليات الفنادق.

أقيم الاحتفال بحضور 80 طالبًا برفقة عائلاتهم، وقد استضاف هذا الحدث الهام ساتيا أناند، رئيس ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبحضور الدكتور حسام الرفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ومحمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات المشاركة.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة سها عبد الوهاب، عميد جامعة حلوان: بكالوريوس إدارة عمليات الفنادق هو البرنامج الوحيد في مصر الذي يربط بين الدراسة الأكاديمية والخبرة المهنية، كما يسهم هذا البرنامج في تقديم كفاءات عالية من المواهب مستعدون للعمل وتقديم مساهمة فعاله في قطاع الضيافة.

وقال ساتيا أناند، رئيس ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نحن متحمسون للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تحسين في مصر، والذي يركز على تزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة للنمو والازدهار في قطاع الضيافة من أجل تطوير حياتهم المهنية، كى يصبحون جزءًا من نجاح قطاع السفر والسياحة في مصر، ونحن كشركة، نظل ملتزمين بتعزيز التعليم السياحي في مصر وتطوير الجيل الصاعد من قادة الضيافة المحليين ذوى الحماس والمؤثرين في البلاد.

تم إطلاق برنامج تحسين في عام 2018 بالشراكة مع جامعة حلوان وجمعية التطوير والتنمية للتركيز على اختصار وتسهيل الخطوات للجيل القادم من قادة الضيافة من خلال تزويدهم بتجربة مباشرة في الصناعة ونقطة انطلاق لإطلاق وظائف ناجحة في مجال الضيافة، وفي عام 2019 حصل البرنامج على موافقة وزارة التعليم العالي في مصر وحصل على اعتماد درجة البكالوريوس، واليوم يتم الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة عمليات الفنادق عند الانتهاء من برنامج مدته أربع سنوات مقسم إلى سنة واحدة من الجامعة، تليها ثلاث سنوات تتكون كل منها من 16 أسبوعًا من التعلم في الفصول الدراسية و32 أسبوعًا من التدريب في الموقع من خلال فنادق ماريوت الدولية في مصر.

بعد الانتهاء من البرنامج تخطط ماريوت الدولية لتزويد الخريجين بفرص عمل بدوام كامل داخل فنادقها في مصر بمختلف الوظائف مثل مكاتب الحجز والاستقبال والمبيعات والحفلات والتسويق والموارد البشرية.

وبالنظر إلى المستقبل، يوجد في تحسين ما يقرب من 100 طالب مسجلين حاليًا ومن المقرر حصولهم على درجة البكالوريوس في السنوات القادمة، كما يخطط البرنامج أيضًا لاستقبال أكثر من 50 طالبًا جديدًا هذا العام، ويعد "تحسين" جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية ماريوت الدولية في مصر، حيث تضم محفظة الشركة الحالية 18 فندقًا مع أكثر من 7000 غرفة من خلال ثماني علامات تجارية، ويعمل لدى الشركة حاليًا أكثر من 9000 مواطن مصري يمثلون 99% من قوتها العاملة في مصر.

ومن جانبه قال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية: نقف معًا اليوم للاحتفال بالدفعة الأولى من خريجي بكالوريوس إدارة عمليات الفنادق، ولا يخفى على أحد أن السياحة هي أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وهي ضرورية للاقتصاد المصري، وتكافح البطالة من خلال توفير فرص عمل لشريحة واسعة من القوى العاملة في مصر، لذا نحن في PDF نعتقد أن شراكتنا مع جامعة حلوان وماريوت انترناشيونال ستوفر كفاءات جديدة من الخريجين المؤهلين تأهيلا عاليا لدعم صناعة السياحة بشكل أكبر، فإنه لمن دواعي سرورنا حقًا أن نكون جزءًا من هذا النجاح، ونتطلع بشغف للاحتفال بتخرج المزيد من الطلاب، حتى نستمر في التأثير على حياة المزيد كل عام.

ويندرج برنامج "تحسين" تحت منصة ماريوت الدولية للاستدامة والتأثير الاجتماعي "خدمة 360: فعل الخير في الاتجاهات كافة" والتي تتركز مهمتها في توجيه السبل التي تنتهجها الشركة لإحداث تأثير إيجابي مستدام في مختلف المناطق التي تعمل بها ويعد التمكين من خلال الفرص إحدى نقاط الأولوية فى برنامج Serve 360، حيث يأتي برنامج "تحسين" ليشكل دعماً مباشراً وتجسيداً واقعياً لهذه الرؤية.