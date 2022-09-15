مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 02:46 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،938.07 نقطة بانخفاض قدره 0.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي

عند مستوى 674.71 بانخفاض وقدره 0.84 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 716 ألفًا و425 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 420 ألفًا و514 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 59 صفقة.