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الخميس 15 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،938.07 نقطة بانخفاض قدره 0.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي
عند مستوى 674.71 بانخفاض وقدره 0.84 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 716 ألفًا و425 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 420 ألفًا و514 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 59 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض