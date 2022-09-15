موريتانيا والجزائر توقعان 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 02:55 ص

وقعت موريتانيا والجزائر في نواكشوط مساء يوم الأربعاء، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات التعاون القضائي والأمني والصناعة والتعليم العالي والمهني وغيرها.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة العليا الكبرى المشتركة بين البلدين في نسختها التاسعة عشرة، بحضور الوزيرين الأولين في البلدين محمد ولد بلال وأيمن عبدالرحمن خلال ترؤسهما أعمال اللجنة.