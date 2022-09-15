ads
الخميس 15 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موريتانيا والجزائر توقعان 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت موريتانيا والجزائر في نواكشوط مساء يوم الأربعاء، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات التعاون القضائي والأمني والصناعة والتعليم العالي والمهني وغيرها.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة العليا الكبرى المشتركة بين البلدين في نسختها التاسعة عشرة، بحضور الوزيرين الأولين في البلدين محمد ولد بلال وأيمن عبدالرحمن خلال ترؤسهما أعمال اللجنة.