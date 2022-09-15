كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 02:46 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57197 شفي منها 53935 حالة وتوفي 3163 حالة.