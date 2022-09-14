الكشف الطبي على 495 مريضا في القافلة العلاجية بالواحات البحرية

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 06:21 م

تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي ومحافظة الجيزة، نظم الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، وانطلاقا مع توجيهات رئاسة الجمهورية لحياة كريمة القافلة العلاجية المجانية الثالثة بالواحات البحرية لمدة ثلاثة ايام، والتي شاركت الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، وتم الكشف الطبي على 495 مريضا تم تحويل 7% إلى مستشفيات الجامعية للفحوصات المتقدمة واجراء الجراحات.

وقال الدكتور محمد الديب، عضو اللجنة المنظمة: “كشفت فحوصات القافلة عن 15% من الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي، وتم تحويلها للعلاج المتقدم، وتحويل حالات من مضاعفات القدم السكرية والوعي وأمراض المياه البيضاء للعيون لإجراء الجراحات الازمه لها والتدريب على الإسعافات الأولية للإصابات والكوارث”.

وشاركت في القافلة جعيات فنون المشربية والأرابيسك والخدمات المتكاملة بالعجوزة و أمان الاسرة والمصرية لجودة الرعاية الصحية ومؤسسة حورس للرعاية الصحية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

واضاف: يمثل العمل الخيرى أحد أهم محاور أنشطة الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي والجمعيات المؤسسة له تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يسعى نحو تعزيز هذا المفهوم الخدمي، لصالح المجتمع وأفراده على امتداد محافظات وأقاليم الجمهورية، وفي القلب من هذا يأتي العمل ذو الصلة بالخدمات الصحية، تأكيدا لمفهوم الخدمات المجتمعية والدور المجتمعي للمجتمع المدني، ومؤسسات والجمعيات العاملة تحت رايته.

وقالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن انور، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي: جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدخلا مهما جدا وبابا لانطلاق الخدمات المجتمعية لأنشطة المجتمع المدني، ومن هنا جاءت مبادرة الاتحاد النوعي لتطوير النظام الصحي، والجمعيات التي تعمل تحت مظلته، بإطلاق مبادرة تنظيم قافة طبية لخدمة أهالي وسكان الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وأضافت: سارعت العديد من الجمعيات، في المشاركة في القافلة العلاجية الثالثة، في دعم هذه المبادرة، لخدمة سكان الواحات البحرية، والأسر الفقيرة، والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة ألى أن أهمية مبادرة القافلة الطبية ، أنها تتنوع بين مختلف التخصصات الطبية من رمد وعظام، وأمراض جليدة وباطنة وأطفال، وأمراض نسا، من خلال كشف طبي من أطباء متخصصين، مع توفير بعض الأدوية للعلاج.

وتؤكد الجمعيات المشاركة في هذه المبادرة، أنها حريصة كل الحرص على المساهمة في خدمة المجتمع والمواطن، ودعم مبادرات الدولة المصرية الرامية لخدمة الإنسانية والمواطن المصري في كل بقعة من بقاع الوطن.