العاصفة الاستوائية "نانمادول" تصل اليابان السبت المقبل

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 05:46 م

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة الإستوائية "نانمادول" تشكلت فوق البحر جنوبى البلاد، حيث من المتوقع أن تقترب من محافظة "أوكيناوا" فى جنوب اليابان وجزيرتى "كيوشو" و"شيكوكو" السبت المقبل أو بعده.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء - أن منخفضا إستوائيا أصبح عاصفة إستوائية فى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلى اليوم، مشيرة إلى أن العاصفة مصحوبة برياح تبلغ سرعتها نحو ٦٥ كيلومترا فى الساعة.

وأشارت إلى أن تلك العاصفة تتحرك من الشرق إلى الشمال الشرقى ببطء ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربى مع تطورها.