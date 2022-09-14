بالصور.. جولة تفقدية لمسئولي التضامن الاجتماعي لمجمع الخدمات بمطروح

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 02:14 م

تفقد عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وممثلي مؤسسة المصري للتعليم والتنمية مجمع الخدمات الاجتماعية المتكامل بقرية سيدي عبدالرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستهدفت الجولة التفقدية التواصل مع الأهالي من المستفيدين، ورصد تجربتهم عن الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز، واستطلاع رأي المتدربين في الورش الحرفية اليدوية وورش التدريب المهني (كهرباء - صيانة إلكترونيات - تطريز)، ووحدة برنامج مودة والاستشارات الأسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، بالإضافة إلى حضانة أطفال وذلك للوقوف علي مدي مساهمة المركز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المركز وجميع القرى التابعة.

وقالت الدكتورة منى أمين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة كل الحرص علي تقديم الخدمات الحكومية بأعلي مستوي من الجودة والكفاءة من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، موضحة أنه لأول مرة يتم تقديم خدمات بشكل متكامل في مجتمع بدوي.

وأشارت إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي شددت على أهمية أن يتضمن المجمع كل الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتسهيل علي المواطنين فضلاً عن تقديمها باعلي مستوي من الجودة لتحقيق رضا المواطنين.

من جانبه قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تعد نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي تزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الجاري عاماً للمجتمع المدني.

وأوضح أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلاً عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي تم إنشاء مركز الخدمات الاجتماعية لتوفير الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لأهالي القرية حيث يتضمن المركز وحدة برنامج 2 كفاية للتثقيف المجتمعي، ووحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف)، وورش الحرف اليدوية، ووحدة برنامج مودة والاستشارات الاسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، فضلا عن ورش التدريب المهني (كهرباء - صيانة إلكترونيات - تطريز)، بالإضافة إلى حضانة أطفال.

وأضاف، أن فريق صندوق تحيا مصر متواجد فى مجمع الخدمات الاجتماعية في الأسبوع التانى على التوالي لتشغيل المجمع بعد تفضل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بافتتاح المجمع الذي يهدف إلى توفير الخدمات لأكثر من 25 ألف مقيم و60 ألف وافد و28 نجعاً بالمنطقة.

سهير عوض

من جانبها أشادت سهير عوض، عضو مجلس الأمناء المنتدب بمؤسسة المصري للتنمية والتعليم والتي نفذت مركز الخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبد الرحمن، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ممثلة في صندوق تحيا مصر والمؤسسة والقطاع الخاص، وقدموا أفضل الخدمات للمواطنين بشكل لائق يسهيل حصولهم عليها والوصول إليهم في أماكن تجمعهم وتوفير عليهم مشاقة السفر للحصول علي الخدمات الاجتماعية المختلفة.

وقالت علي هامش تفقد مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر مركز الخدمات الاجتماعية المتكامل بقرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح، والذي نفذته مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدداً من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال، وإن المركز يتضمن أيضاً ورش للتدريب علي الحرف اليدوية والتدريب المهني من أجل التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وأضافت، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمؤسسة للعمل على تطوير بعض مراكز التكوين علي مستوى الجمهورية وتدريب المستحقين من المواطنين المصريين لتحقيق التمكين الاقتصادي لهم عن طريق اكسابهم حرفة يعمل بها لتفتح له باب رزق لتوفر لهم حياة كريمة، وبدأنا بأول مركز تكوين بسيدي عبدالرحمن حيث يقوم المركز بتدريب وتأهيل سكان مدينة سيدي عبدالرحمن وضواحيها علي المهن المختلفة والحرف اليدوية، موجهة بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر علي هذا التعاون.

وأشارت إلي أن مؤسسة المصري للتنمية والتعليم تهتم بتوفير التدريب اللازم للمستفيدين مع توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهم فى إطار خطة الدولة باعتبار أن المؤسسة أحد أذرع الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت، أن مجمع الخدمات الاجتماعية والحكومية بسيدي عبدالرحمن الذي تم افتتاحه مؤخراً يخدم أكثر من 1300 أسرة بمتوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من 6 إلى 7 أفراد، ويخدم أفراد 28 نجعاً بالمناطق المحيطة، فضلاً عن الآلاف من العاملين بالمنطقة.