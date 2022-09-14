دوري الأبطال.. هالاند يقود كتيبة السيتي المتوقعة أمام دورتموند

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 02:01 م

يسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لخطف صدارة المجموعة السابعة فى مواجهة اليوم أمام نظيره بروسيا دورتموند الألمانى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ"الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، اللقاء بوضع السويسري مانويل أكانجي، فى قيادة دفاعات السيتي أمام فريقه السابق، وهو نفس الأمر بالنسبة للنرويجي إيرلينج هالاند أيضا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي - روبن دياز - جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جندوجان - رودري - كيفين دي بروين.

الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

وفاز مانشستر سيتي في لقاء الجولة الأولى على إشبيلية برباعية نظيفة، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على كوبنهاجن بثلاثية نظيفة.

وانضم الثنائي أكانجي وهالاند لصفوف مانشستر سيتي، هذا الصيف، من بوروسيا دورتموند.