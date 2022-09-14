ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بدمياط

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 01:24 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب"كسر الباب".

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عاطل "له معلومات جنائية " – زوجته ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" متخذان من دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلسلة ذهبية) ، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر بداخلها على (عدد وأدوات تستخدم فى نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (15) واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، كما أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.