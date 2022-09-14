الأهلي ينعي شقيقة عبدالمنعم شطة

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 10:48 ص

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شقيقة عبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي حاليا.

وقال النادي في بيان رسمي: الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، شقيقة الكابتن عبد المنعم شطة مدير أكاديمية الأهلي لكرة القدم، التي وافتها المنية.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

من ناحية أخرى، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررًا إقامته خارج البلاد إلى موعد لاحق.

كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداء من السبت المقبل، والإقامة بأحد الفنادق استعدادًا للموسم الجديد، والذي ستكون بدايته دور الـ٣٢ في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.