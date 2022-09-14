طاهر: العاصمة الإدارية أول مدينة مصرية ذكية ومستدامة

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 01:45 ص

أكد المهندس محمد طاهر، عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على هامش فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب، أن العاصمة الإدارية هي الفرصة الذهبية التي ستجعلنا في مستوى مدن نالت شهرة كبيرة حاليًا خاصة أن القاهرة كانت لها الريادة على مدار سنين طويلة.

وأشار طاهر إلى أن العاصمة الإدارية هي تأكيد جديد على عبقرية وعظمة عقلية البناء في مصر، في ضوء حجم الإنجاز الذي تم على أرض العاصمة، والذي سيقودنا إلى أول مدينة مصرية ذكية ومستدامة.

وتابع قائلاً: تبادلنا الرؤى والأفكار في مؤتمر "سيتى سكيب مصر 2022" مع أكثر من 300 خبير ومتخصص في الشأن العقارى، وكان المؤتمر مساحة غنية لمناقشة التحديات والطموحات في القطاع بمنتهى الشفافية.

واستطرد: تحدثنا حول معايير الحفاظ على الطاقة في البناء بما يحقق الاستدامة، وتناقشنا حول تطورات الأسعار فى السوق العقارية، وكيفية استغلال الأصول.