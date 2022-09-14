بورصة الكويت تغلق ارتفاع

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 07:47 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8ر48 نقطة ليبلغ مستوى 43ر7607 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0%.

وجرى تداول 9ر197 مليون سهم عبر 9496 صفقة نقدية بقيمة 3ر43 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 75ر0 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5772 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0% من خلال تداول 9ر153 مليون سهم عبر 4623 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر69 نقطة ليبلغ مستوى 72ر8488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 82ر0% من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 4873 صفقة بقيمة 4ر27 مليون دينار . في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6001 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0% من خلال تداول 6ر133 مليون سهم عبر 3350 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار.