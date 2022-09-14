بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 07:55 ص

أَغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدمًا بنسبة 0.12%، مسجلًا 2.147,77 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1% ليستقر عند 981,47 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.13% مسجلًا 906,81 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 66,59 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630,09 مليار درهم مغربي.