بورصة تونس تغلق على شبه استقرار

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 07:56 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8183.3054 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 8 شركات على ثبات.