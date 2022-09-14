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الأربعاء 14 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على شبه استقرار

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.03%، ليصل عند 8183.3054 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 8 شركات على ثبات.

بورصة تونس استقرار الاسهم