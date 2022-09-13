تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 08:00 م

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بايرن ميونخ وبرشلونة التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دى أوباميكانو، بافارد، بافارد.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، جوشوا كيميتش، توماس مولر.

خط الهجوم: موسيلا، ساديو مانى، ليروي ساني.

ينما جاء تشكيل برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، ماركو ألونسو.

خط الوسط: جافي، سيرجو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته اليوم برشلونة لمواصلة النتائج الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، وفض الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الحصول على نقاط المباراة كاملة والاقتراب من التأهل لدور الـ 16 والتقدم خطوة خطوة نحو المنافسة على اللقب فى نسخته الحالية، حيث بدأ مشواره بالبطولة بفوز ثمين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين.

كما يخوض برشلونة مباراة بايرن ميونخ هو الآخر بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار على صدارة المجموعة، بعدما افتتح مشواره بالبطولة بفوز كاسح على فريق فيكتوريا بلزن الألماني بنتيجة 5 – 1.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ، فيما يتذيل إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتعد مواجهة اليوم رقم 14 بين الفريقين، حيث سبق والتقيا فى 13 مباراة عبر التاريخ في مختلف البطولات، إذ فاز الفريق الألماني في 9 مباريات، فيما فاز البارسا في مباراتين وحسم التعادل مثلهما.

وتعتبر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هى الأكثر اهتماما فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، بسبب ذكريات النتيجة التاريخية 8-2 للبايرن، كما أنها من كلاسيكيات كرة القدم في أوروبا، وهذه المرة ستكون المواجهة متوازنة ، حيث يمتلك كل منهما عدداً من النجوم، على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيدافع عن ألوان برشلونة هذه المرة بعد ترك البافاري قبل بداية الموسم الحالي.