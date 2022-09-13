الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج طلاب من 4 دول

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 02:07 م

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخرج الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كلية اللغة والإعلام و كلية النقل الدولي واللوجستيات بفرع الأكاديمية بالقاهرة دفعة يوليو وسبتمبر حيث بلغ عدد الخريجين 310 خريجين ينتمون إلى دول ” مصر– اليمن – ليبيا – سوريا”.

حضر حفل التخرج وزير القوي العاملة السابق الدكتور محمد سعفان والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي السابق والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية

والدكتور عادل بلال نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم والدكتورة عزة أحمد هيكل مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام والدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات والدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام وبحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار في كلمته بالحضور معربًا عن سعادته بتخرج جيل جديد من أبناءً الأكاديمية مؤكداً انهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ولوطنهم.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن حفل تخرج اليوم يضم دفعة واجهت ظروفا صعبة بسبب وباء كوفيد 19 وأن نجاح هؤلاء الطلاب وتخرجهم يعد إنجازا لهم فى ظل التحديات التي واجهتهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

و تقديم رئيس الأكاديمية بكل الشكر والتقدير وتكريم الدكتورة عزة أحمد هيكل العميد المؤسس لكلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة لأنها صاحبة فضل وتميز في إنشاء أول كلية تحمل تخصصين مختلفين وهي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط.

كما تم تكريم بعض من أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين علي درجة الدكتوراه والماجستير.