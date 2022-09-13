أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7558 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0%.
وتم تداول 4ر208 ملايين سهم عبر 8325 صفقة نقدية بقيمة 4ر32 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر8 نقاط ليبلغ مستوى 72ر5771 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0% من خلال تداول 174 مليون سهم عبر 3900 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر20 نقطة ليبلغ مستوى 71ر8419 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0% من خلال تداول 4ر34 مليون سهم عبر 4425 صفقة بقيمة 5ر19 مليون دينار. في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر21 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6020 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 % من خلال تداول 4ر161 مليون سهم عبر 2952 صفقات نقدية بقيمة 12 مليون دينار.
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7558 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0%.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7558 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0%.