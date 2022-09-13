أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12022.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12022.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12022.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.