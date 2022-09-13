مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 07:18 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12022.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.