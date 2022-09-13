كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 03:12 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 19 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57172 شفي منها 53887 حالة وتوفي 3163 حالة.