"ماونتن فيو" علامة مسجلة للمشروعات العقارية المتميزة.. الشركة تنجح في تطوير 15 مشروعًا طوال 17 عامًا

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 10:29 م

حجزت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مقعدًا وسط كبار المطورين العقاريين في مصر والشرق الأوسط، بعد نجاح الشركة على مدار تاريخها في التطوير العمراني الذي يمتد طوال 17 عامًا في بناء 15 مشروعًا حازت على ثقة 20،000 عائلة، وساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية العمرانية وزيادة الناتج القومي وتوفير العديد من فرص العمل، وجاءت هذه النجاحات بفضل 3 عوامل أساسية نسردها في التقرير التالي.



أولًا تعدد وجهات المشروعات لتناسب مختلف العملاء، ثانيًا تطبيق أحدث الابتكارات من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، ثالثًا ثقة العملاء في تسليم الوحدات بجودة تضاهي العالمية.



1- تعدد الوجهات

حسمت ماونتن فيو منذ سنوات الجدل حول أفضل وجهة للسكان شرق أم غرب القاهرة، وبنت مشروعات ضخمة في مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لتحقيق رغبة العملاء للسكن في أي الوجهتين، ففي شرق القاهرة تمتلك "ماونتن فيو" 5 مشروعات متنوعة، أكبرها من حيث المساحة ماونتن فيو "آي سيتي"، على مساحة 500 فدان بإجمالي عدد 9،500 وحدة، ونجحت الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم البدء في تسليم المرحلة الثانية خلال الشهور المقبلة. وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى بمشروع ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة، منتصف العام الماضي، ويقام المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ طرحه للحجز يحظى المشروع بإقبال كبير جعلته واحدًا من أهم المشروعات العقارية المتكاملة بشرق القاهرة.

والمشروع الثاني من حيث المساحة، هو ماونتن فيو هايد بارك الذي يقع على مساحة 200 فدان بأكثر من 3،500 وحدة سكنية. يتميز هذا المشروع بوجود المنتج المميز الذي أبتكرته الشركة وهو الi-Villa، كما أنشأت "ماونتن فيو" مشروعات ماونتن فيو MV1، MV2بإجمالي مساحة 85 فدان وإجمالي عدد 301 وحدة، حيث تتميز الوحدات باللوني الأبيض والأزرق. ونجحت الشركة في تسليم وحدات MV1، وMV2بالكامل، وحازت هذه السلسلة من المشروعات على أعلى طلب في شرق القاهرة خلال السنوات الماضية لما تقدمه من أعلى مستويات التميز. أما عن خامس مشروع في شرق القاهرة للشركة، هو ERK الذي يمتد على مساحة 20 فدانًا بإجمالي 407 وحدة سكنية وتم تسليمها بالكامل.

أما عن مشروعات غرب القاهرة، فهناك 4 مشروعات عقارية ضخمة سيطرت على حصة سوقية متقدمة من المبيعات بهذه الوجهة بإجمالي مساحة أكثر من 800 فدان للأربع مشاريع، يتصدرها من حيث المساحة مشروع "آي سيتي" بمدينة السادس من أكتوبر الذي يتم بنائه على مراحل ال4D ويقع على مساحة 500 فدان وأكثر من 8000 وحدة، وتلا آي سيتي أكتوبر من حيث المساحة، مشروع تشيل اوت بارك، والذي يمتد على مساحة 216 فدانًا بإجمالي 2200 وحدة سكنية.

كما تمتلك ماونتن فيو في غرب القاهرة، مشروع ماونتن فيو أكتوبر بارك الذي يمتد على مساحة 57 فدانًا بإجمالي 723 وحدة، وتم بيع معظم وحدات المشروع، ورابع مشروعات غرب القاهرة هو ماونتن فيو جيزة بلاتو، والذي يمتد على مساحة 20 فدانًا بإجمالي 242 وحدة سكنية.

ولم تقتصر مشروعات ماونتن فيو على السكن الدائم، بل أضافت مشروعات ساحلية للبيت الثاني على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، حيث أنشأت في إحدى أفضل المواقع على ساحل البحر المتوسط ماونتن فيو رأس الحكمة، على مساحة 500 فدان بإجمالي 4،759 وحدة سكنية، تم بيع معظم المشروع المقسم على مراحل، وجاري تسليم وحدات خلال العام الجاري، وأطلقت الشركة مرحلة جديدة من المشروع تحمل اسم "”EVIA وحققت نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها مباشرة حيث وصل عدد المبيعات الي أكثر من 3 ونصف مليار في اسبوع واحد فقط، ويضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة منها مطاعم وكافيهات عالمية.

إضافة الي مشروع ماونتن فيو السخنة 1 الذي يقع على مساحة 55 فدانًا بإجمالي 354 وحدة سكنية تم تسليمها بالكامل، ومشروع ماونتن فيو السخنةII، الذي يقع على مساحة 33 فدانًا بإجمالي 292 وحدة سكنية وتم تسليم المشروع بالكامل أيضًا.

أما عن مشروع الشركة الإداري، أطلقت ماونتن فيو مشروع "Heartwork"، وهو أول مبني إداري مبني على "علم السعادة" ولاقت فكرة المشروع نجاحًا غير مسبوق، وتقوم فكرة السعادة في Heartwork على إتاحة مرافق وخدمات ومساحات تهتم بصحة الإنسان النفسية وقدرته على العمل والإنتاج، عن طريق المزج بين علم السعادة وعلم التصميم في تنفيذ مرافق المشروع. كما يمتد "علم السعادة" إلى وضع منهجية توفر خريطة طريق للشركات لإنشاء مساحات أفضل للعمل، وذلك لمساعدة الأعمال على النمو والتطور. وضخت الشركة استثمارات ضخمة لبناء هذا المشروع في القاهرة الجديدة بالأخص في مشروع "اي سيتي".



2- شراكات ناجحة

وحرصًا من ماونتن فيو على تقديم الأفضل للعملاء، عقدت شراكات ناجحة مع كبرى الشركات بمختلف التخصصات، وكان أهمها الشراكة مع شركة -Delivering Happiness- مؤسسة وزارة السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة- وذلك للعمل على خلق بيئة عمل تبعث السعادة لعملاء الشركة، والشراكة مع CallisonRTKL الأفضل في العالم من حيث علم التصميم، وأثمرت هذه الشراكات في تطوير مشاريع ماونتن فيو خصوصا مشروع I-City الذي أبهر قاعدة كبيرة من العملاء منذ إطلاقه في عام 2016 ومدى الإقبال غير المسبوق على الشراء والذي شهد علي تطبيق "علم السعادة" و"علم التصميم" في المباني.

كما طبقت ماونتن فيو "علم السعادة" بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، حيث تؤمن شركة DH بمعادلة بسيطة وهي بيئة سعيدة = موظفون سعداء = عملاء سعداء وراضون = عمل مستدام جيدًا، لذلك قررت الشركة البدء بالموظفين حتى تتمكن من نقل هذا العلم إلى العملاء.

وانعكس ذلك إيجابيًا على أداء الشركة، حيث زاد شعور الموظفين بالسعادة داخل المكاتب إلى 92% مما ساهم في زيادة نسبة الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 50% مما يشير إلى زيادة ولاء وراحة الموظفين بالشركة، وانخفض التغيب عن العمل بنسبة 40%، في المقابل زاد ارتباط الموظفين بالشركة، وتأثر المركز المالي للشركة بهذه النتائج إيجابيًا بارتفاع المبيعات 5 أضعاف منذ تطبيقنا لعلم السعادة.

كما عقدت ماونتن فيو شراكتين مع كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير أحدث الخدمات التكنولوجيا بما يحقق الأمان للعملاء، حيث تعاقدت مع شركة هواوي تكنولوجيز- الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشاريع ماونتن فيو "اي سيتي" لتصبح أول مدينة تفاعلية ذكية سعيدة في مصر، من خلال إنشاء مراكز البيانات الجاهزة، وتطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وتعاقدت مع أورنچ مصر لتوفير خدمات الـTRIPLE PLAY (التليفون والتليفزيون والإنترنت) اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية في مشروعات ماونتن فيو السكنية.



3- ثقة العملاء

نتيجة للنجاحات المتتالية للشركة، أصبحت ماونتن فيو علامة مسجلة في إنشاء المشروعات العقارية المتميزة التي تضيف للسوق العقاري، ولذا جذبت آلاف العملاء وأصبحت عائلة ماونتن فيو تضم أكثر من 20 ألف أسرة تعيش في جميع مشاريعها المختلفة، وسينضم مئات العملاء الجدد خلال الشهور القليلة المقبلة حيث تعتزم الشركة تسليم 1500 وحدة للعملاء قبل نهاية العام الجاري.

كما نوعت ماونتن فيو، باقة الخدمات المقدمة بمشروعاتها، حيث وقعت شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، لإنشاء سلسلة فنادق لها بمشروعات الشركة المختلفة وهم "فندق إنديجو ماونتن فيو الساحل الشمالي" و"فندق إنديجو ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة" و"فندق إنديجو ماونتن فيو آي سيتي في مدينة السادس من أكتوبر" و"فندق إنديجو ماونتن فيو العين السخنة".

وكللت ماونتن فيو نجاحاتها بالفوز بجائزة احتفالية Tony Hsieh الدولية في نسختها الأولى التي عُقدت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أول شركة في العالم يتم تكريمها بهذه الجائزة، وذلك عن إنجازات الشركة في تطبيق علم السعادة بمشروعاتها وفي بيئة العمل، وتحقيقها أعلى نتائج في التصويت من قبل الحكام وتم اختيار ماونتن فيو لتكون ضمن لجنة التحكيم في النسخة الثانية من الجائزة.