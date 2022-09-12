القادة الأفارقة يسافرون إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 03:44 م

ينضم القادة الأفارقة إلى زعماء آخرين من جميع أنحاء العالم في نيويورك في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 77)، التي تبدأ يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى 27 سبتمبر، وستنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام على خلفية أزمات معقدة ومترابطة.

وأدت النزاعات وتغير المناخ و فيروس كورونا إلى تفاقم عدم المساواة والفقر والجوع في جميع أنحاء الكوكب ، لا سيما بين السكان الأكثر ضعفاً. تأثرت إفريقيا بشكل خاص من آثار الصراع الدائر في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يستخدم قادة القارة الذين سيكونون حاضرين في نيويورك المنصة لمواصلة الدفع من أجل مشاركة أكبر في الشؤون الدولية والنظر في الجهود العالمية لحل بعض الأزمات.

ومن بين القادة الأفارقة المتوقع وصولهم إلى نيويورك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، والرئيس النيجيري محمد بوهاري ، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، ورئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا، من بين آخرين.

وتنعقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر من كل عام في دورات عادية. تجمع الجلسات قادة العالم ونشطاء المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشباب من جميع أنحاء العالم لمدة أسبوعين من الخطب ومؤتمرات القمة والمناقشات والحوار حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية.

ويستخدم قادة الدول الحدث لجذب انتباه العالم إلى قضايا معينة ذات أهمية وحشد الدعم لأسباب مختلفة.