كورونا في سوريا.. تسجيل 14 إصابة جديدة

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 06:04 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 35 حالة دون تسجيل أي وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57166 شفيت منها 53868 حالة وتوفيت 3163 حالة.