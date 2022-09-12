تعرف على حظك في أبراج اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 12:29 ص

تقدم "البوابة نيوز" الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

أنت متحمس ومتفائل جدا وتريد أن تستثمر هذا الحماس في أمر مفيد. اتصل بصديق مخلص اليوم وخطط معه للقيام برحلة ما إلى مكان تاريخي. لا تقلق فصديقك سيكون متحمسا جدا للفكرة التي تعرضها عليه.

برج الثور

عزيزي مولود برج الثور لا داعى لأن تكون مسيطرا على كل الموجودين حولك لأن شخصيتك تبعث على النفور اليوم لقوتك وديكتاتوريتك، فهناك مناوشة ضمن نطاق العمل في ساعات الظهيرة قد تنشب بينك وبين أحد زملائك في العمل، في المساء كن حذرا في كل كلمة تقولها لمن تحب لأن الظروف الأخيرة لا توحى بأن العلاقة جيدة .

برج الجوزاء

خططك التي تضعها من أجل مستقبل أفضل تتطلب منك اهتماما وعناية أفضل. إذا كنت تفكر في مستقبلك بجدية ولديك أفكار وخطط جيدة، عليك أن تطبقها على أرض الواقع، فالأحلام والأمنيات وحدها لا تكفي، لا تحاول أن تنفذها بالكامل اليوم ولكن عليك أن تتحرك ولو خطوة للأمام.

برج السرطان

أنت بحاجة إلى الاسترخاء والراحة عليك أن تغمض عينيك وتحلم لا تفكر في أي شيء وحاول أن تنسى هموم العمل ومشاغله لا تحتاج أي شيء سوى الراحة والهدوء.

برج الأسد

أنت محظوظ بأصدقائك وعائلتك، هذا اليوم ستستمتع بقضاء وقت فراغك بجانبهم. عبر لهم عن حبك وسعادتك لوجودك بجانبهم. أي شخص يتمنى أن يكون مكانك اليوم. يومك مليء بالسعادة والإبداع والبهجة والمرح والضحك. أنت مصدر الإلهام الوحيد لمن حولك.



برج العذراء

تشعر بالرعب عندما تجد أن كل شيء من حولك يسير ببطء شديد. ربما تنظر للأمور بطريقة مختلفة فكل شيء على ما يرام قد ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن ربما يكون ذلك بسبب توترك واضطرابك تحتاج إلى تغيير أسلوب حياتك حتى تتخلص من هذه المشاعر المضطربة.

برج الميزان

على الرغم من المشاكل التي تحاصرك اليوم في كل مكان، تحاول أن تخرج بعيدًا عن هذه الأجواء بالاستماع إلى الأغاني الرومانسية الهادئة. عليك أن تشجع الأصدقاء على عدم الخضوع لظروف العمل القاسية. لديك القدرة على اجتياز كل المواقف الصعبة اليوم.

برج العقرب

يعاود اليوم الحبيب الاتصال بك وربما تكون هذه المكالمة سر إعادة العلاقة مرة أخرى. تلاحظ أنه عاطفي ورومانسي جدا ولذلك سيتقرب إليك بكل الوسائل. تحفزك هذه الأجواء على قراءة بعض القصائد أو الروايات الرومانسية.

برج القوس

سيتم إعادة بحث وتقييم أرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر.

برج الجدي

تطرح اليوم حلولا منطقية للمشكلات التي تواجهك. كما تحاول اليوم أن تعرض أفكارك على من حولك حتى تستفيد من خبراتهم وتجاربهم. تسترجع بعض ذكريات الماضي على الرغم من عدم التفكير فيها منذ فترة طويلة جدا. كن متفائلا ولا تدع أي شيء يفسد عليك يومك.



برج الدلو

تفكر بشكل عملي ومنطقي جدا. تقوم عادة بعملك على أكمل وجه، ولكن إن كان ذلك الأمر مستحيلا هذا اليوم، لا تحمل نفسك ما لا تطيق.

برج الحوت

تواجه مشكلة معقدة اليوم على الصعيد المادي. ربما تحاول نسيان هذه المشكلة لحين وجود حل لها وتستأنف عملك بشكل طبيعي. أنت معتاد على التحكم في أي موقف يواجهك وهذه المشكلة لن تفسد يومك. تماسكك وثقتك في نفسك هما وسيلة الآمنة لاجتياز هذه الأزمة.