تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 12:27 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022.

القاهرة

صلاة الفجْر 4:08 AM

الشروق 5:37 AM

صلاة الظُّهْر 11:52 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:07 PM

صلاة العِشاء 7:25 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:12 AM

الشروق 5:42 AM

صلاة الظُّهْر 11:57 AM

صلاة العَصر 3:30 PM

صلاة المَغرب 6:13 PM

صلاة العِشاء 7:32 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 4:14 AM

الشروق 5:40 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:07 PM

صلاة العِشاء 7:24 PM

أسوان

صلاة الفجْر 4:46 AM

الشروق 6:09 AM

صلاة الظُّهْر 12:21 PM

صلاة العَصر 3:49 PM

صلاة المَغرب 6:34 PM

صلاة العِشاء 7:48 PM

بني سويف

صلاة الفجْر 4:10 AM

الشروق 5:38 AM

صلاة الظُّهْر 11:53 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:07 PM

صلاة العِشاء 7:25 PM

دمياط

صلاة الفجْر 4:04 AM

الشروق 5:34 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:22 PM

صلاة المَغرب 6:05 PM

صلاة العِشاء 7:25 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:59 AM

الشروق 5:26 AM

صلاة الظُّهْر 11:40 AM

صلاة العَصر 3:10 PM

صلاة المَغرب 5:54 PM

صلاة العِشاء 7:10 PM

سوهاج

صلاة الفجْر 4:11 AM

الشروق 5:36 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:20 PM

صلاة المَغرب 6:03 PM

صلاة العِشاء 7:19 PM

شبرا الخيمة

صلاة الفجْر 4:08 AM

الشروق 5:37 AM

صلاة الظُّهْر 11:52 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:07 PM

صلاة العِشاء 7:26 PM

السويس

صلاة الفجْر 4:03 AM

الشروق 5:32 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 3:18 PM

صلاة المَغرب 6:02 PM

صلاة العِشاء 7:20 PM.