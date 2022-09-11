ذهبيتان وبرونزية لمنتخب شباب الخماسي الحديث في بطولة العالم بإيطاليا

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 03:56 م

حقق المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبيتان وبرونزية في منافسات فردي وفرق الشباب تحت 19 عاما ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 19 عاما المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وحقق معتز وائل ذهبية فردي الشباب بعد أن حقق 1222 نقطة بينما حقق زميله محمد شريف الميدالية البرونزية برصيد 1189 نقطة وحصل الأوكراني رومان بوبوف على الميدالية الفضية برصيد 1203 نقطة.

وعلى مستوى الفرق تحت 19 عاما شباب حقق الفريق المصري " معتز وائل ومحمد شريف ومازن شعبان " الذهبية برصيد 3566 نقطة وحصل منتخب كوريا الجنوبية على الفضية برصيد 3377 نقطة وحصل منتخب فرنسا على البرونزية برصيد 3407 نقطة.

ووصلت مصر إلى 8 ذهبيات و 3 فضيات وبرونزيتين في البطولة.

وكانت ملك خالد قد حققت الميدالية الفضية في فردي الشابات تحت 19 عاما أيضا اليوم برصيد 1099 نقطة بينما حققت لاعبة كوريا الجنوبية سو مين سين الذهبية برصيد 1109 نقطة والمجرية بلانكا بوير الميدالية البرونزية برصيد 1098 نقطة.

بينما في منافسات الفرق حققت مصر الميدالية البرونزية برصيد 3137 نقطة ومثل الفريق ملك خالد وجنى عطية وزينة عامر وحصل على الذهبية منتخب كوريا الجنوبية برصيد 3211 نقطة ومنتخب المجر على الفضية برصيد 3202 نقطة .

وكان الثنائي المصري المكون من ياسين الهادي وزكي أسامة قد حصدا الميدالية الفضية في منافسات التتابع شباب برصيد 1115 نقطة بينما جاء ثنائي المنتخب الفرنسي في المركز الأول برصيد 1130 نقطة وثنائي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 1099 نقطة.

وجاءت ذهبيات مصر في منافسات الفرق والفردي رجال تحت 17 سنة حيث توج الفريق المصري المكون من مروان علام، وياسين الهادي، وطارق تامر صادق، بالميدالية الذهبية برصيد 2669 نقطة، فيما حقق الفريق الفرنسي الميدالية الفضية والفريق الإيطالي الميدالية البرونزية.

كما حققت مصر ذهبية التتابع شابات عن طريق فريدة خليل وريتاج رمضان برصيد 1035 نقطة، فيما حقق الفريق الألماني الميدالية الفضية برصيد 1024 نقطة والفريق البريطاني الميدالية البرونزية برصيد 1011 نقطة.

وفي منافسات الفردي استطاع لاعب المنتخب المصري مروان علام اقتناص الميدالية الذهبية برصيد 900 نقطة متفوقا على المجري ادم بيتر التي حقق الفضية والبولندي كريستيان تريبشيك الذي احرز البرونزية.

وكانت فتيات مصر قد توجن بميداليتين ذهبية الفرق وفضية الفردي في منافسات -17 عاما للسيدات.

وحققت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي جنة الجندي وفريدة أبو هاشم وسارة عمرو بعدما احتلوا المركز الأول برصيد 2477 نقطة وجاء منتخب المجر في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2450 نقطة وألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 2278 نقطة .

وفي منافسات الفردي تحت 17 عاما سيدات فازت جنة الجندي بالميدالية الفضية بعد أن حققت 827 نقطة، فيما توجت لاعبة كوريا الجنوبية سو مين شين بالميدالية الذهبية برصيد 832 نقطة ولاعبة المجر إيما ميزاروز بالميدالية البرونزية برصيد 826 نقطة .

وكانت ملك إسماعيل وزينة عامر قد حققن ذهبية التتابع سيدات تحت 19 عاما ، حيث جاءت ملك إسماعيل وزينة عامر في المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 989 نقطة بينما جاء ثنائي بريطانيا فيريتي كليمينتس وجابرييل هالاند في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 979 نقطة وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي كوريا الجنوبية يينا كيم وسومين شيم برصيد 971 نقطة .

ويترأس اللواء "حازم الدمهوجى" نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث بعثة الفريق للمنافسة في مسابقة 19 عاما، مع الجهاز الفنى المكون من "ياسر حفنى" مستشار فني ومدير الرياضة، و"عمرو سيد" المدير الفنى، ؤ"عبد الرحمن عادل" مدرب سلاح، و"هشام سليمان" مدرب جري، ؤ"محمد نجاح" مدرب لياقة بدنية.

تضم قائمة منتخب 19 سنة، اللاعبات "ملك إسماعيل، وزينة عامر، ونجوى حسين، وجنى عطية وحبيبة هيثم"، إلى جانب اللاعبين" معتز وائل، ومحمد شريف، ومصطفى عمرو، ومازن شعبان وسيف البنداري".

فيما يتواجد "عوض سامى" عضو مجلس الإدارة كرئيس لبعثة منتخب تحت 17 عاما، مع "محمود النجار" الإداري،‏ والمدربين "إيهاب سيد المدير الفنى ، وإبراهيم سكر مدرب رماية، ومؤمن سيد مدرب سلاح، ودكتور محسن حسني طبيب".

ويمثل مصر اللاعبات"جنة وليد، وريتاج علاء، وسارة عمرو وفريدة ابو هاشم" ، مع اللاعبين "مروان علام، ؤياسين الهادي، وأسامة مدحت وطارق تامر".