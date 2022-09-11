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الأحد 11 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

عملات
عملات
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واصلت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية  استقرارها بداية تعاملات اليوم الاحد بحسب البنك المركزي المصري.

وبالنسبة للعملات الأجنبية ، سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء 19.30 جنيه للبيع،  وسعر اليورو إلى 19.00 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني الى 21.95 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني سعر 2.78 جنيه للشراء و2.79 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 19.55 جنيه للشراء، 19.63 جنيه للبيع، وتراجع سعر 100 ين اليابانى الى13.26 جنيه للشراء، 13.32 جنيه للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، وارتفع سعر الريال السعودي ال 5.11 جنيه للشراء، 5.13 جنيه للبيع، وتراجع  سعر الدينار الكويتى ال. 62.08 جنيه للشراء، 62.41 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

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