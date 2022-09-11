كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 06:17 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 49 حالة دون تسجيل أي وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57152 شفيت منها 53833 حالة وتوفيت 3163 حالة.