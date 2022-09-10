اول تعليق من كولر بعد الظهور في الاهلي

السبت 10/سبتمبر/2022 - 11:00 م

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أول ظهور له داخل القلعة الحمراء بعد تعيينه في القيادة الفنية وقيامه بجولة داخل النادي وملعب مختار التتش وغرفة الملابس.

نشر كولر، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة من جولته في ملعب التتش وعلق عليها قائلا: شكرا على الاستقبال الحافل سعيد بتمثيل أعظم نادي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وظهر مارسيل كولر في مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم السبت برفقة جهازه المعاون تمهيدا لتولى القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة بعقد ممتد لمدة موسمين.

ستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي هى أول لقاء رسمي للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء