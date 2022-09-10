الرئيس الأمريكي يعلن تمديد حق "حالة الطوارئ الوطنية" بشأن التعامل مع الأوضاع في إثيوبيا لعام آخر

السبت 10/سبتمبر/2022 - 01:22 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حق "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في إثيوبيا.

وأكد بايدن في خطاب موجه إلى الكونجرس، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم /السبت/ أن الأوضاع في شمال إثيوبيا وما حولها تتخللها أنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

وأشار إلى أعمال عنف واسعة الانتشار وفظائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل العنف العرقي والاغتصاب وغيرهما، وعرقلة العمليات الإنسانية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مثل هذه الأعمال لا تزال تشكل تهديدا غير معتاد واستثنائيا لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.

وأوضح أنه لهذا السبب، من الضروري تمديد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14046 لما بعد 17 سبتمبر 2022، قائلا: "أمدد حق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق ب إثيوبيا لمدة عام آخر".

وكان بايدن قد أعلن حق " حالة الطوارئ الوطنية" في 17 سبتمبر 2021 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 وفقًا لقانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، وذلك للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة والذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا.

جدير بالذكر أن " حالة الطوارئ الوطنية" عبارة عن حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة على وجه السرعة.