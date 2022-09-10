«الوفد» يفتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا

السبت 10/سبتمبر/2022 - 12:01 م

بدأت اللجنة الخماسية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، فتح باب تلقي طلبات الترشح للهيئة العليا والسكرتارية الوفدية.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح بدءًا من يوم لمدة ١٥ يومًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ومن المقرر أن تتم انتخابات الهيئة العليا تحت إشراف قضائي كامل.

كما أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، حيث يتم انتخاب ٥٠ عضوا لعضوية الهيئة العليا للحزب، و٥ سكرتارية الهيئة الوفدية للحزب.