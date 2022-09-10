أسعار الذهب اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

السبت 10/سبتمبر/2022 - 08:32 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، السبت 10سبتمبر 2022 سجل عيار 21 نحو 1116 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 950 جنيها، وعيار 24 نحو 1270 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8810 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1727 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.