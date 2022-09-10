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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 سيتمبر 2022

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.31 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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