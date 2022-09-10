المقاولون العرب الثالثة إفريقيا في تصنيف "ENR"

السبت 10/سبتمبر/2022 - 12:43 ص

حلت أورباكون للتجارة والمقاولات في المرتبة الأولي عربياً وأفريقياً والـ 105 عالمياً في قائمة إنجينيرنج نيوز ريكورد (ENR) الدولية لأفضل شركات المقاولات على مستوى العالم لعام 2022، وحلت أوراسكوم ثانية على المستوى العربي والأفريقي وفي المرتبة 111 عالمياً، تلتها المقاولون العرب ثالثة على المستوى العربي والأفريقي وفي المرتبة 142 عالمياً.

وتعتبر منصة إنجينيرنج نيوز ريكورد (ENR) من الجهات الرائدة في تقديم الأخبار والبيانات والتحليلات عن قطاع البناء في العالم.

وقد نجحت أورباكون للتجارة والمقاولات في التقدم 27 مرتبة في تصنيف عام 2022 مقارنة بتصنيفها في المرتبة الـ132 عالميا في عام 2021 وقد ساهمت التوسعات التي تحققها الشركة وصلابة قدراتها وإمكانياتها في تحقيق هذه المرتبة العالمية.