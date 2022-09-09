وفاء عامر توجه رسالة للفلاح في عيده

الجمعة 09/سبتمبر/2022 - 06:48 م

تحتفل مصر في 9 ستمبر من كل عام بذكري عيد الفلاح الذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي ، وإعادة ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع الي صغار الفلاحين ،وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين.

وتوجهت الفنانة وفاء عامر برسالة فى عيد الفلاح قائلة : أن الفلاح المصري هو أساس مصر

وأكدت وفاء عامر في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن مهنة الفلاحة في مصر من أهم المهن التي تعود علي مصر بالنفع ليس في مجال الزراعة فحسب بل فى مجال الصناعة أيضا".

وأشادت بالدور الذى يقوم به الفلاح في وجه بحري وفى وجه قبلي وفى كل أنحاء مصر .

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر:مسلسل جزيره غمام الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي ،بطولة طارق لطفي،مي عز الدين،فتحي عبد الوهاب،رياض الخولي،عبد العزيز مخيون،وفاء عامر،محمد جمعه، تاليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.