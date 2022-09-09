بالفيديو.. خبير سياحي: أزمة الطاقة بأوروبا تعود بالنفع على مصر في الشتاء

الجمعة 09/سبتمبر/2022 - 10:56 ص

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مصر وجهة مفصلة لدى سياح أوروبا الشرقية والغربية مع بداية فصل الخريف، موضحا أن الحجوزات السياحية في فصل الشتاء تزداد على مصر من دول فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا .

وأضاف الخبير السياحي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطيران المنخفض التكاليف يزداد في فترة الشتاء على مصر ، وبالأخص سواحل البحر لأحمر ، وشرم الشيخ .

وأردف، أن أزمة الطاقة في أوروبا ستسبب حالة من البرودة ، وبالتالي سيفضل السياح الأجانب اللجوء إلى مصر ، والهروب لأماكن تتمتع بالدفء ، مثل الغردقة والبحر الأحمر ، وسيناء.

وتحت عنوان "تزايد الطلب السياحى على مصر" أوضح موقع Travel Market Report الأمريكي المتخصص في السياحة أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة وتشهد إقبالاً متزايداً في الحركة السياحية، وذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب الشركات والبواخر السياحية.

ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحى شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

