لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا غدا

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 10:43 م

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، غدًا الجمعة، وذلك بعد إصدار النيابة العامة قرارًا بذلك.

وكتب النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على فيسبوك: غدا بعد صلاة الجمعة، وبعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.. سيتم باكر إن شاء الله، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا؛ بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 25 من السجناء، ووجّهت اللجنة الشكر إلى النائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات.