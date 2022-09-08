استغاثة.. حلم يتيم في يد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 09:03 م

ألتمس من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بالنظر في إعادة امتحان القدرات للطلبة المتقدمين لكلية التمريض بينها.

فرغم ما ساقه لنا المتقدمين من أسباب منها صعوبة الامتحان وضيق الوقت، إلا أن ما استدعاني لنشر تلك الاستغاثة ليس فقط الهاشتاج الذي أطلقه هؤلاء الطلبة، لكن ما قرأته عن انكسار حلم الكثير منهم وخصوصا الطلبة الذين اجتهدوا في ثانوي تمريض ليدخلوا معهد تمريض وواصلوا الاجتهاد ليتحقق حلمهم بدخول كلية تمريض، ثم اصطدموا باختبار تعجيزي على بعضهم وآخر مختلف في اليوم الثاني.

وأسوق نموذجا آتاني باكيا بعد إعلان النتيجة وكان قد حصل على نتيجة ٩٣% في معهد التمريض ولم يوفق في اختبار القدرات، ولأن محمد عبد الحفيظ حسانين يتيم الأب والأم وليس له أحد في الحياة إلا ما سيصنعه بيده ولنفسه حاولت جاهدا الاتصال بالجميع فلربما كان هناك التماس أو تقدير للظروف الاجتماعية نعيد به لمحمد حلمه ونربت به على كتفه ولو من باب تقدير الظرف الاجتماعي، إلا أن كثرة شكوى الأهالي وعمل هاشتاج جعل الشكوى عامة وإذا كان للبعض هناك بدائل فلا أجد بديل أمام هذا الشاب اليتيم سوى قبول التماسه وزملائه في إعادة تقييم الاختبار ومنحهم ومنحه فرصة أخرى.

ها أنا أضع بيانات الطالب وظروفه الاجتماعية والنفسية أمام وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها لأكون قد حاولت في إيصال صوته والأمر متروك لهم.

اسم الطالب: محمد عبد الحفيظ عبد الحفيظ حسانين.. تليفون: 0120751501