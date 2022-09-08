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الخميس 08 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
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سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم الخميس 8-9-2022،  ارتفاعا بنحو 4 قروش في عدد من البنوك بختام التعاملات؛ ليصل إلى 19.35 جنيه في عدد من البنوك.


وارتفع سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، بنحو 4 قروش ليسجل 19.25 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الدولار اليوم إلى 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر ليسجل 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار اليوم  إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 19.28 جنيه للبيع، وسعر 19.34 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي
واستقر سعر الدولار اليوم داخل البنك العربي الإفريقي الدولي عند 19.24 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

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