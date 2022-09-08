"عمومية التنمية الصناعية" توافق على زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 06:01 م

وافقت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية، على زيادة رأس المال المرخص ليصبح 5 مليارات جنيه من 2 مليار جنيه.. وافتتحت الجمعية العامة غير العادية غادة البيلى، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك بالترحيب بالحضور.

واستعرضت "البيلي" الموضوعات المطروحة على الجمعية غير العادية والمحددة بجدول الأعمال والمتضمنة الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من مليارى جنيه الى 5 مليارات جنيه.

والموافقة علي تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للبنك بشأن زيادة راس مال البنك المرخص به من مليارى جنيه الى خمسه مليار جنيه.