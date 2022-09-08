الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 06:14 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.23%، ما يعادل 94 نقطة، ليصل عند مستوى 41766 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45.956.201 سهمًا، تمثّل أسهم 353 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 133 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 190 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.