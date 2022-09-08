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الخميس 08 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.23%، ما يعادل 94 نقطة، ليصل عند مستوى 41766 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45.956.201 سهمًا، تمثّل أسهم 353 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 133 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 190 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض أسواق الأسهم الباكستانية