بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 03:11 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.1 في المئة ليصل عند 8216.8 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 5.1 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.6 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، استمرار أسهم 11 شركة على ثبات.