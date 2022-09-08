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الخميس 08 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.1 في المئة ليصل عند 8216.8 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 5.1 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.6 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، استمرار أسهم 11 شركة على ثبات.

بورصة تونس ارتفاع