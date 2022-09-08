بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 01:17 ص

أَغْلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.37 %، بـ12.154،85 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.47 % ليستقر عند 982،93 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.57 % مسجلًا 907،88 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 555.45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630.49 مليار درهم مغربي.