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الخميس 08 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.37 %، بـ12.154،85 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.47 % ليستقر عند 982،93 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.57 % مسجلًا 907،88 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 555.45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630.49 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب ارتفاع