كورونا في سوريا.. تسجيل 15 إصابة جديدة

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 06:14 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 37 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57129 شفي منها 53681 حالة وتوفي 3163 حالة.