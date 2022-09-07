بنك القاهرة ينضم إلى "مصر" و"الأهلي" في الشراكة مع "أيباج" لخدمات تحويل الأموال

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 09:47 م

انضم بنك القاهرة إلى مساهمي شركة IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون فى مصر، بعد أن قام بشراء حصة من كل من بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري -؛ وهي الشراكة الاستراتيجية التي تأتي استكمالا لصدارة تلك البنوك فى استقبال تحويلات العاملين بالخارج، وكذا شركة IBAG بوكالتها لشركة ويسترن يونيون والتي تعد من أقدم الشركات العاملة في مصر في استقبال الحوالات الخارجية.

قرر بنك القاهرة شراء حصة من أسهم شركة أيباج ليصبح إجمالي حصة الثلاثة بنوك معًا 40% وبقيت حصة المساهم الأصلي "مجموعة سرهنك" 60%، وهو ما يأتي استنادا للنجاح الكبير في إتاحة استقبال الحوالات الخارجية الواردة من كل دول العالم بالدولار وبالجنيه المصري من خلال (106) فرع من فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري كمرحلة أولى.

علمًا بأن شركة IBAG تُعد أقدم وكيل لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر فقد تأسست عام 1995، وتقدم خدمة مميزة لأكثر من 2 مليون عميل وبإجمالي تحويلات بلغت 2،4 مليون تحويل بقيمة قدرها 1،6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وذلك عن طريق فروعها البالغ عددها (38) فرع موزعة جغرافيًا على أنحاء جمهورية مصر العربية إلى جانب (106) فرع من فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري تم تفعيل الخدمة بهما.

وقد صرح محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: نعتز بهذه الشراكة والتي تعد بمثابة خطوة داعمة للتحول الرقمي في مصر؛ لما ستقدمه الشركة من خدمات الكترونية في مجال تحويل الأموال حيث جاء ذلك إيمانا من بنك مصر بأهمية تعزيز الشمول المالي وتأكيدا على توجيهات البنك المركزي المصري واستقطاب قطاع التحويلات الغير رسمي الي القطاع المصرفي. هذا ويعد انضمام بنك القاهرة لهذه الشراكة الاستراتيجية خطوة نحو زيادة التدفقات النقدية الاجنبية وبخاصة تحويلات المصريين بالخارج مما يزيد من العملة الأجنبية الواردة لمصر.

و أضاف محمد الاتربى انه في ضوء ما يمتلكه بنك مصر من قاعدة فروع ضخمة بانتشار جغرافي قوي على مستوي كافة المحافظات فقد تم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة من خلال بعض فروع بنك مصر حيث تم تفعيل الخدمة في عدد 56 فرعًا حتى الآن فضلًا عن خطة توسعية في مزيد من الفروع جاري العمل عليها وذلك لتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين للشركة والعمل علي دمج قطاع التحويلات الغير رسمي.

وفي تعقيب له، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الاهلي كابيتال القابضة أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم البنك الأهلي وذراعه الاستثماري لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، معربًا عن اعتزازه بانضمام بنك القاهرة إلى تلك الشراكة والتي ستضيف قيمة جديدة تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص مما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي، وذلك من خلال إجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية.

وأكد عكاشه، سعي البنك الأهلي المصري الدائم لدراسة احتياجات العملاء من مختلف الفئات لتوفير منتجات وخدمات متنوعة تفي بتلك الاحتياجات مما يسهم في تفعيل مبدأ الشمول المالي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا علي النقد، مضيفًا أن الشراكة مع شركة IBAG تٌعد بمثابة إحدى حلقات الوصل مع القطاع غير المصرفي وخطوة داعمة للتحول التكنولوجي والاستفادة مما تقدمه الشركة من خدمات تحويل الأموال، حيث توفر الخدمة وقت ومجهود مستلمي الحوالة من خلال توجه العملاء الي أي من فروع البنوك التي تتيح منافذ لشركة أيباج.

ويتم استلام الحوالة في خلال دقائق، بالإضافة الي تمتع العملاء بأسعار صرف مميزة وإتاحة كافة الخدمات المصرفية المختلفة التي تدعم التحول الرقمي، كما تمكن العميل من فتح الحسابات بمختلف أنواعها وشراء الشهادات وربط الودائع وبالإضافة الي الخدمات البنكية الرقمية التي يقدمها البنك مثل المحافظ الالكترونية وخدمة الإنترنت البنكي.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إعتزاز البنك بالإنضمام لتلك الشراكة الإستراتيجية مع شركة IBAG- وكيل ويسترن يونيون بمصر- والتى تأتى في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم نشاط خدمات تحويل الأموال بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تسهم فى التيسير على المصريين فى الخارج وذويهم لإرسال وإستقبال حوالتهم عبر شبكة واسعة من فروع بنك القاهرة الممتدة من الدلتا للصعيد والبالغ عددها 248 فرع ووحدة مصرفية والمنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وبما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال المصريين بالخارج بشكل خاص، مع تقديم الخدمات المصرفية لعملاء التحويلات.

وأوضح، أنه من المقرر بدء الخدمة كمرحلة أولى فى مجموعة من فروع البنك على أن يتم تقديم الخدمة بكافة فروع البنك خلال المراحل التالية بما يدعم جهود البنك لتحقيق الشمول المالى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء. هذا ويعتزم البنك تعزيز التكامل بين أيباج والشركات التابعة للبنك في إطار إستراتيجية البنك لتنمية وتنويع الخدمات المقدمة للعملاء.

وفي هذا الصدد، فقد صرح مصطفي سرهنك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيباج لخدمات تحويل الأموال بأن هذه الخطوة تُعد تطبيق عملي لخطة الشركة الاستراتيجية الهادفة إلي دمج قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي حيث سيتم توسيع قاعدة العملاء المستهدفين من خلال شبكة فروع أكبر ثلاثة بنوك في مصر وأيضًا إتاحة خدماتهم المصرفية المتنوعة لهؤلاء العملاء مما يعزز الشمول المالي وإدخال شريحة كبيرة من المجتمع لا تتعامل مع البنوك داخل المنظومة المصرفية.

وأضاف “سرهنك”، أن هذه الخطوة ما كانت لتتحقق دون دعم البنك المركزي المصري وتفهمه لدور الشركة المحوري في زيادة مصدر من المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة من النقد الأجنبي من خلال تعظيم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع التأكيد على التعاون المنقطع النظير من إدارة البنوك وكافة كوادرهم وممثليهم في مجلس إدارة شركة IBAG.

وأضاف، أن إستراتيجية الشركة لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد إلى أفق أخري في المستقبل القريب فيما يخص التحويلات وذلك باستخدام الرقمنة في التحويلات ومحافظ الهواتف المحمولة مستندين في ذلك على خبرة شركة ويسترن يونيون العالمية وخبرة وإمكانيات شركائنا " بنك مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة"، مع التأكيد أن الهدف القومي المنشود هو تحقيق شمولًا ماليًا أكثر عمقًا مما سيكون له مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الوطن.