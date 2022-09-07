البنك الأهلي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فواتيرك لدعم منظومة التحول الرقمي

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 09:22 م

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فواتيرك للمدفوعات والتي تتولى القيام بدور مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسر عمليات الدفع الإلكترونية من خلال بوابه الدفع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.

حيث صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم من خلال البنك الأهلي المصري سعيا لتحقيق الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي وجذب شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم للتوسع في منظومة التحول الرقمي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأضاف سوس أن اتفاقية التعاون مع شركة فواتيرك للمدفوعات ستوفر خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مجال المدفوعات الالكترونية بصورة آمنة لكافة الأطراف المشاركة في عملية التحصيل الالكترونية، وتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع وخدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البنك والتجار والمؤسسات وتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات، مؤكدا على اهتمام البنك المستمر بدراسة احتياجات العملاء من مختلف الفئات لتوفير منتجات وخدمات متنوعة تفي بتلك الاحتياجات، مشيرا الى أن البنك يستهدف تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال التعاملات النقدية بوسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في أي وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول كافة انواع البطاقات سواء بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلى بطاقات ميزة الوطنية والبطاقات مسبقة الدفع، حيث أن انتشار مثل هذه الوسائل والقنوات البديلة يتيح للعملاء تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة واجراء العديد من المعاملات المصرفية بأعلى معدلات الجودة.

ومن جانبه أعرب المهندس وليد الروبي المدير التنفيذي لشركة فواتيرك للمدفوعات الالكترونية عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لكونه أكبر البنوك العاملة في الشرق الأوسط ولتطابق الرؤى معه لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية (FinTech) مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أحجامها.

وأضاف الروبي أنه تم انشاء منصة فواتيرك للمدفوعات لتسهيل المعاملات المالية للشركات والعملاء على حد سواء، ويمكن للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستخدم منصة فواتيرك للمدفوعات الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا مثل بوابة الدفع الآمنة وروابط الدفع بانواعاها المختلفة والأقساط الشهرية الميسرة، كما يتاح للعملاء حفظ بطاقاتهم لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية مما يؤدي إلى زيادة معدل المعاملات والتحويلات وغيرها من الخدمات المميزة.

والجدير بالذكر ان شركة فواتيرك تم اختيارها مؤخرا كواحدة من أفضل خمس شركات تعمل في مجال الـ Fintech في مصر حيث تم تكريمها برعاية شركة فيزا والبنك المركزي المصري.

وتهدف شركة فواتيرك إلى تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية المحلية والإقليمية، كما تعمل الشركة الان على تنفيذ خطة طموحة تمكنها من التواجد في معظم الدول العربية لتقديم خدماتها المميزة للتجار بجميع احجامهم، وذلك من خلال تقنيات وكفاءات محلية ساهمت في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات التي صممت من اجل مساعده الشركات على التحول الرقمي والاعتماد على حلول الدفع المتطورة خلال دقائق.