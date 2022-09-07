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الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الجزائري: ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و49 مهاجرا غير شرعي

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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أعلن الجيش الجزائري عن ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و49 مهاجرا غير شرعي، فضلا عن إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 6 سبتمبر الجاري، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و6 قنابل تقليدية الصنع، في عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضي الجزائرية؛ وفي إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 36 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 5 أطنان، فضلا عن ضبط أكثر من 341 ألف قرص مخدر.

وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

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