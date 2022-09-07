التبرع بـ10 آلاف جنيه أبرزها.. ننشر شروط وضوابط الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 08:37 م

أعلن حزب الوفد الجدول الزمني لانتخابات الهيئة العليا للحزب، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها السبت القادم، بتلقي طلبات الترشح، وحدد الجدول الزمني الذي أصدره الحزب شروط وضوابط حضور اجتماع الجمعية العمومية وكذلك الترشح في الانتخابات، حيث جاءت الضوابط كالتالي:

١- حق الترشح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

٢- حضور اجتماع الهيئة العليا الوفدية قاصر على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

٣- يشترط عند تقديم طلب الترشح تقديم ما يفيد سداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه تبرعًا للحزب للترشح لعضوية الهيئة العليا.

٤- ويشترط التبرع بمبلغ ٥ آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

٥- تقديم سيرة ذاتية مفصلة. ويذكر ان انتخابات الهيئة العليا للحزب ستكون يوم الجمعة ٢٨ اكتوبر المقبل