البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 03:01 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.01 %، ما يعادل 1.06 نقطة، ليصل عند مستوى 42860 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 52.481.043 سهماً، تمثّل أسهم 357 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 155 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 176 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.