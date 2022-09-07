ads
الأربعاء 07 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.26 في المئة، عند 12.109,7 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.37 في المئة ليستقر عند 978,36 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.38 في المئة مسجلاً 902,7 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40,09 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628,32 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض