في أول اتصال لها.. "ليز تراس" لـ "زيلينسكي": دعم بريطانيا لأوكرانيا ثابت على المدى الطويل

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 11:55 م

في أول اتصال لها بمسؤول خارجي، تحدثت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب ساعات قليلة من توليها منصبها رسميا، في أول مكالمة هاتفية لها بمسؤول خارجي.

وبحسب بيان لمكتب رئيسة وزراء بريطانيا، مساء الثلاثاء، فقد جاء الاتصال؛ لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت، لحرية أوكرانيا، وديمقراطيتها.

وذكر البيان، أنه في أول اتصال لها مع الرئيس الأوكراني، منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء، جددت تراس، للرئيس الأوكراني، دعمها الكامل، مشيرة إلى أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على مساعدة المملكة المتحدة على المدى البعيد.

ولفت البيان، إلى أن زيلينسكي، شكر رئيسة الوزراء البريطانية، على دعم المملكة المتحدة القوي له، وهنأها على تعيينها.

وناقش القائدان، الحاجة إلى تعزيز الأمن العالمي، والإجراءات اللازمة؛ لقطع الأموال التي تغذي ما أطلقوا عليه: آلة بوتين الحربية، بحسب البيان؛ في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب تراس وزيلينسكي، عن أسفهما لمحاولات بوتين استخدام الطاقة كسلاح، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية: إن الابتزاز الذي تمارسه روسيا؛ لم يردع الغرب عن ضمان فشل بوتين، كما شددت على أهمية ضمان استمرار المملكة المتحدة وحلفائها في العمل على الاستقلال في مجال الطاقة.

وأشادت تراس، بنضال الأوكرانيين؛ من أجل السيادة وتقرير المصير، قائلة: إنه من الضروري أن تنجح أوكرانيا، وأن تفشل روسيا.

وأشارت إلى أنها تتطلع إلى العمل مع زيلينسكي، في الأسابيع والأشهر القادمة، ويسرها قبول دعوته للقائه في أوكرانيا قريبًا.